شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخليه الأردنى يلتقى ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تانيا شابويزات، أوضاع اللاجئين الموجودين على الأراضى الأردنية وكيفية التعامل معهم ولا سيما الأطفال.

و وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال حماد خلال اللقاء اليوم الأحد، إن الأردن من خلال أجهزتها المختلفة تقدم جميع الخدمات الأساسية للاجئين على الرغم من تداعيات أزمة اللجوء على المملكة، والتى أضحت تشكل عبئا ثقيلا على جميع القطاعات الحيوية والخدمية فى المملكة، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولى والجهات المانحة لمسئولياتهم تجاه الأردن، ومساعدته عبر إقامة مشروعات ريادية وإنتاجية ولاسيما فى المناطق والمجتمعات المستضيفة للاجئين.

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من جهتها، أكدت المسئولة الأممية، حرص اليونيسف على مساعدة الدول فى تهيئة البيئة التعليمية والصحية الاجتماعية المناسبة للطفل وتنشئته بشكل سوى وسليم ومعالجة التحديات التى تحول دون تقديم أشكال الرعاية والاهتمام بالأطفال، مشددة على أن المنظمة تنظر إلى الأردن باعتباره من أبرز الدول الداعمة لحقوق الطفل علاوة على اهتمامه باللاجئين وتوفير جميع المتطلبات الأساسية لهم ولأطفالهم.