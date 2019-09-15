اخبار الخليج

وزير الصحة العراقى يقدم استقالته من منصبه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى يقدم استقالته من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قدّم وزير الصحة والبيئة العراقى، الدكتور علاء الدين العلوان استقالته إلى رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019، مُبيّناً الأسباب التى دعته إلى ذلك.

Advertisements

 

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأحد، أن الوزير تقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدى على ثقته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحى والبيئى، وله شخصياً أثناء أداء عمله فى الأشهر الماضية .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العراقى يقدم استقالته من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا