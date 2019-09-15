شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى يقدم استقالته من منصبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قدّم وزير الصحة والبيئة العراقى، الدكتور علاء الدين العلوان استقالته إلى رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019، مُبيّناً الأسباب التى دعته إلى ذلك.
وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأحد، أن الوزير تقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدى على ثقته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحى والبيئى، وله شخصياً أثناء أداء عمله فى الأشهر الماضية .
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