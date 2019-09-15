شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رئيس تونس المؤقت يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسية بالساعات الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسى المؤقت، بصوته في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
واعتبر الناصر في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية ، أن الأجواء الانتخابية ممتازة وتبين تمسك التونسيين بالديمقراطية، قائلًا: "المواطن محمد الناصر قام بواجبه، متمنيا النجاح لبقية المسار الديمقراطي".
وانطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية صباح اليوم الأحد، حيث يتوجه سبعة ملايين ناخب تونسى تقريبا إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع بالداخل، فى ثالث انتخابات رئاسية فى تونس منذ ثورة الياسمين 2011، كما أن اليوم آخر أيام تصويت التونسيين بالخارج فى خمس قارات بعد أن استمرت 3 أيام من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء (بتوقيت كل دولة تجرى بها عملية الاقتراع.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد رئيس تونس المؤقت يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسية بالساعات الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.