كينيا وغانا ومالاوي يطلقون حملة تطعيم ضد مرض الملاريا

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت كينيا وغانا ومالاوي حملة تطعيم ضد مرض الملاريا، تنفيذاً للبرنامج التجريبي للقاح جديد كأداة لمكافحة مرض الملاريا، الذي لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال في أفريقيا.



Advertisements

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في بيان، السبت، أن اللقاح المعروف باسم (آر تي إس إس) سيكون متاحاً للأطفال من عمر 6 أشهر في مناطق مختارة من البلاد، مشيرة إلى أن اللقاح هو الأول والوحيد الذي يقلل بشكل ملحوظ من الملاريا لدى الأطفال.

وقالت المنظمة الدولية إن الملاريا تودي بحياة طفل واحد كل دقيقتين، وهي المرض الذي يعتبر القاتل الرئيسي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في كينيا.

وأفادت المنظمة بأن تجربة اللقاح ستوفر المعلومات والبيانات الرئيسية لمنظمة الصحة بشأن الاستخدام الواسع للقاح في أفريقيا.