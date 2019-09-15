شركة أبل تنشر مقاطع فيديو جديدة تسلط الضوء على ميزات هاتف آيفون 11 برو

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

بعد إطلاق هواتف آيفون الجديدة، الأسبوع الماضي، قامت شركة أبل بنشر مقاطع فيديو جديدة تسلط الضوء على ميزات هاتف آيفون 11 برو.



تراهن شركة أبل على هاتف آيفون 11 برو لرفع مبيعات هواتفها الذكية، بعدما أصبح ينافس الهواتف الذكية التي تعتمد على 3 كاميرات.

ويوضح الفيديو الذي نشرته أبل على موقع يوتيوب مميزات هاتف برو، حيث يظهر المقطع صلابة الجهاز من خلال إلقاء مجموعة من المواد الصلبة وأنواعا مختلفة من الأطعمة والمياه.

ذكرت شركة أبل أن هواتفها الجديدة مصنوعة من زجاج أكثر صرامة وأن هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو مقاومان للمياء ويدعمان معايير IP68.

الفيديو الثاني يسلط الضوء على نظام الكاميرا الثلاثية وتشمل عدسات بدقة 12 ميجابيكسل، إحداها واسعة جداً، والأخرى عدسة تليفوتوغرافية.

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يظهر الفيديو مدى تطور كاميرا آيفون مقارنة بالنسخة السابقة، من خلال إدخال كلب إلى جهاز محاكاة للرياح وتم استخدام كاميرات آيفون الثلاث لإظهار الطول البؤري وأيضا ميزة الوضع الليلي الجديدة، المصمم لالتقاط صور واضحة ذي جودة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتعد كاميرا آيفون الجديد أفضل جودة من سابقاتها، وتعمل هذه الكاميرات الثلاث معا لإعطاء زاوية واسعة جدا للمشهد، كما أنها معدة للعمل ليلا ما يسهل التصوير في حالات الإضاءة المنخفضة.

كما يمكن لكاميرا الهاتف الجديد التقاط مقاطع فيديو 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ونشرت أبل أيضا مقطعاً ثالثاً بعنوان "الاختبارات السينمائية"، حيث يوضح كيفية التقاط الفيديو بدقة 4K ومدى وضوح الصورة في المقطع.

تم نشر هذا المقطع في مؤتمر أبل السنوي والذي عقد في 10 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري.

يبدأ سعر هاتف آيفون 11 برو من 999 دولارا أمريكيا، وذكرت أبل أن الجهاز متاح للطلب المسبق منذ 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وتصل الشحنات إلى العملاء ابتداء من يوم الجمعة المقبل بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2019.