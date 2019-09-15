سايك تنتج سيارات الدفع الرباعي في الصين

الأحد 15 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
تخطط شركة سايك فولكس فاجن لزيادة إنتاج مصنعها في منطقة شينجيانج الويغورية شمالي غرب الصين، من خلال إنتاج نموذج سيارات الدفع الرباعي في منتصف عام 2020.
وقال فو شيوي جيون، المدير العام لشركة سايك فولكس فاجن (شينجيانج) للسيارات المحدودة، إنه تم تركيب خط إنتاج سيارات الدفع الرباعي، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لنموذج سيارات الدفع الرباعي "ثارو" في يوليو/تموز من العام المقبل.
وكانت الشركة الفرعية في شينجيانج قد أنتجت نموذج سيارة سيدان سانتانا الجديد، حيث تجاوز الإنتاج 20 ألف وحدة في العام الماضي.
وبعد الإنتاج الضخم لنموذج سيارات الدفع الرباعي، من المتوقع أن يزيد الإنتاج الإجمالي في مصنع شينجيانج إلى 50 ألف وحدة.
يذكر أن الشركة الفرعية، التي تتخذ من أورومتشي حاضرة شينجيانج مقراً لها، هي أول منشأة إنتاج لشركة سايك فولكس فاجن في غربي الصين، وهي أيضاً أول مصنع لتجميع سيارات الركاب في شينجيانج.
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