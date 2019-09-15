مسؤول بالجامعة العربية: مؤشرات الانتخابات التونسية تدل على إتاحة الفرصة للتعبير

تونس- سبوتنيك. وقال الدوالي في تصريحات لوكالة سبوتنيك صباح، اليوم الأحد، إن "الشعب التونسي عودناعلى المشاركة دائما في الانتخابات سواء رئاسية أو تشريعية واليوم هذا جزء كبير من تجربة تونس القوية التي عودتنا دائما أن يشارك الشعب التونسي في تقرير مصيره لنفسه".

وأضاف "من السابق لأوانه الخروج بخلاصة كاملة لما يجري في الانتخابات، لكن المؤشرات تدل على أن هناك التزام بالصمت الانتخابي، وإتاحة الفرصة للناخبين للتعبير، وهناك إشراف كامل من الهيئة العليا للانتخابات".

وتابع الدولي "الإقبال الكبير من الصباح المبكر، وحضور عدد كبير من الناخبين الذين أتيحت لهم فرصة للتعبير عن آرائهم من مختلف الأعمار، هذا دليل على أن الشعب التونسي مصر على إنجاح تجربة الديمقراطية، وهي تراكم خبرة، والشعب التونسي لديه من التجربة والخبرة ما يساعد على نجاح هذه التجربة".

وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الأحد، وتوافد الناخبون التونسيون أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

ويحق لأكثر من 7 ملايين مواطن تونسي التصويت في الانتخابات.