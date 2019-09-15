دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن خططها لبيع قطاع تطوير تقنية 5G قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في تصريحاته مؤخراً إلى خطط الشركة لبيع قطاع تطوير تقنية 5G خلال الفترة القادمة، على أن تكون الشركات المرشحة خارج الأسواق الآسيوية.

لا شك أن شركة هواوي تواجه الكثير من التحديات في الفترة الأخيرة مع تأثير الحظر الأمريكي على الشركة، وفي تصريحات قدمت من الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مقابلة صحيفة، كشف عن مستقبل قطاع 5G في الشركة.

Advertisements

من جانب أخر نفى الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بدء محادثات لإتمام صفقة البيع مع أي من الشركات، أو وجود أي شركات مرشحة لإتمام هذه الصفقة في الوقت الحالي، إلا أن الشركة ستقدم ترخيص قطاع 5G بالكامل في هذه الصفقة، لذا مازالت هواوي تبحث عن الإختيار الأنسب لإنهاء الصفقة خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف عن خططها لبيع قطاع تطوير تقنية 5G قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.