شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يقصف مواقع قوات الوفاق فى سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت قوات الجيش الليبى اليوم الأحد، عدة ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات الوفاق فى محيط مدينة سرت ومواقع فى بوابة الخمسين.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن هذا جاء ردا على محاولة قوات الوفاق الهجوم على الجفرة ومنطقة الهلال النفطى قبل يومين .

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وتسيطر قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق على مدينة سرت، منذ أن تمكنت من تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابى نهاية عام 2016 .

يذكر أن سلاح الجو الليبى التابع للجيش الوطني، قام فجر الجمعة الماضية بعدة ضربات جوية صد من خلالها أكثر من محاولة لقوات الوفاق للهجوم على الجفرة والهلال النفطي، فأسقط 3 طائرات تركية مسيرة، وقصف مجموعات مسلحة تابعة للوفاق فى سرت وأبونجيم وأبوقرين.