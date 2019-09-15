شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: ننتظر ما ستعلنه السعودية بعد انتهاء التحقيقات فى هجمات أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مسئولة بوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، إن بلادها تنتظر نتائج تحقيق السعودية فى هجمات بطائرات مسيرة على منشأتين لشركة أرامكو فى المملكة أمس.

وأضافت هند مانع العتيبة، أن الإمارات ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مع استمرار تقليص وجودها العسكرى.

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وتابعت، أن الإمارات ستقدم كل المساعدات التى تعهدت بها لليمن هذا العام.