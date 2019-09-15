شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة طيران الإمارات غير متفائلة بعودة 737 ماكس هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيف محمد السويدى المدير العام للهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات اليوم الأحد إنه ليس متفائلا إزاء عودة الطائرة بوينج 737 ماكس إلى العمل فى الربع الرابع من العام الحالى، مضيفا أن ذلك سيكون فى الربع الأول من 2020 على الأرجح. وقال السويدى للصحفيين فى دبى إن الإمارات ستجرى عملية لإعادة اعتماد الطائرة بدلا من أن تقتدي بإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية. Advertisements وأوضح أنه يتوقع استكمال عملية التصديق على مبنى المسافرين الجديد الذى يقام بين مدرجى مطار أبوظبى بنهاية العام.

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