شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسيطر على جبال الحجلة فى محافظة صعدة شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات من الجيش اليمنى من السيطرة على جبال الحجلة فى محافظة صعدة ( معقل العناصر الحوثية المدعومة من إيران ) الواقعة شمالى البلاد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصادر عسكرية يمنية قولها : أن الجيش اليمنى تمكن من فرض سيطرته بشكل كامل على جبال الحجلة المتفرعة من سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية المحررة فى مديرية رازح، والتى تشهد اشتباكات عنيفة بين المليشيات الحوثية وقوات الشرعية اليمنية بمحافظة صعدة.

كانت مصادر يمنية قد أفادت أمس الأول الجمعة بأن ميليشيات الحوثى شنت قصفا مدفعيا على منازل المواطنين فى مديريتى حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة ( شمال غربى اليمن)، ما أدى إلى مقتل 11 مدنيا على الأقل فى حصيلة أولية، فيما أصيب 8 آخرون معظمهم من الأطفال - حسب المصادر -.