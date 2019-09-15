شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل جهودها الميدانية لإغاثة أهالى وادى حضرموت باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت دولة الإمارات من جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة الأهالى فى مديرية تريم بمحافظة حضرموت اليمنية، من خلال إرسال دفعات جديدة من المساعدات الغذائية، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، وذلك تزامنا مع عام التسامح 2019.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قام فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتى بتوزيع 650 سلة غذائية بمعدل 52 طنا و520 كيلو مستهدفا 3250 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة فى مناطق "ثبي، والبدع، والرملة، والرحبة، والسوق، والمحيظرة"، وذلك استمرارا لبرنامج الأمن الغذائى الذى تقوم عليه الهيئة لتخفيف وطأة التدهور الاقتصادى .