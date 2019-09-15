250 مركز اقتراع تفتح متأخرة لأسباب أمنية في غربي تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، أن 250 مركز اقتراع في غرب البلاد في المناطق الحدودية تفتح في الساعة العاشرة صباحا، وتغلق في الرابعة مساء، لأسباب أمنية.
جاء ذلك في مقابلة لبفون، صباح الأحد، مع القناة الأولى للتلفزيون الحكومي.
وقال بفون، إن هذه المراكز تفتح بتأخير ساعتين عن بقية المراكز، أي في تمام العاشرة 10.00 صباحا بالتوقيت المحلي (9:00 ت.غ)، وتغلق قبل ساعتين أيضا في تمام الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) في المناطق الحدودية غرب تونس لأسباب أمينة.
يذكر أن الجماعات الإرهابية لا تزال تنشط غرب تونس في محافظات قفصة والقصرين والكاف.
جدير بالذكر أن مراكز الاقتراع في بقية مراكز الاقتراع افتتحت على الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ)، وتغلق على الساعة 18:00 (17:00 ت.غ).
وتجري الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة يناير 2011، بمشاركة 26 مرشحا، اثنين منهم انسحبا من السباق لصالح مرشح آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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