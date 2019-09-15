ليبيا.. قصف صاروخي يستهدف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت صباح الأحد، مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، عبر قصفه بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وأضافت قوات الوفاق، أن "القصف استمرار للسجل الإجرامي لقوات حفتر في استهداف البنى التحتية والمطارات، في محاولة يائسة منها لتعويض خسائرها".

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، حتى "إشعار آخر لظروف أمنية".

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فيما أعلنت شركات الطيران الليبية الحكومية والخاصة، استئناف رحلاتها من مطار مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) نتيجة إغلاق "معيتيقة".

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حينها، قصف قوات حفتر، مطار معيتيقة الدولي، بالتزامن مع وصول طائرة للحجاج، مخلفا عدة إصابات بينهم أطفال.

ومعيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

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