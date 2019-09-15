وفاة زوجة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الجمعة، وفاة والدته شاذلية قايد السبسي.

وقال حافظ قايد السبسي، في تدوينة على صفحته على موقع فيسبوك اطلعت عليها الخليج 365 "انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية، أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".

وشاذلية فرحات قايد السبسي، مولودة في 01 أغسطس/ آب 1936 بتونس.

يذكر أن الرئيس الباجي قايد السبسي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي، وأقيمت له جنازة وطنية حضرتها شخصيات وقادة من داخل تونس وخارجها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.