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#النائب_العام يستعرض تجارب المملكة في مكافحة الجريمة #النيابة_العامة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

يغادر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب المملكة العربية اليوم الأحد الموافق ١٦ /٠١ / ١٤٤١هـ إلى مدينة بيونس آيرس عاصمة جمهورية الأرجنتين وذلك لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر السنوي( ٢٤) لرابطة المدعين العموم (lAP ) بصفتها عضوا في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

وعبر معالي النائب العام عن أهمية مثل هذه اللقاءات في المحافل الدولية لإظهار خبرات وتجارب المملكة الناجحة في مكافحة الجريمة على جميع الأصعدة والتطور الكبير لسير إجراءات الدعوى الجنائية.

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