واشنطن مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط نتيجة هجمات “أرامكو”

الخليج - ار تي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي إذا لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة شايلين هاينز إن الوزير ريك بيري “مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان”.