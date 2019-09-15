الان تتابع وفاة أرملة الرئيس الباجي قايد السبسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تونس- الخليج 365:
أعلنت مصادر تونسية اليوم الأحد، وفاة شادلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي، بعد تعرضها لأزمة صحية تطلبت نقلها على الفور للعلاج.
وأكد النبأ حافظ ابن الفقيدة في منشور عبر ”فيسبوك“ قال فيه: ”الله اكبر الله اكبر الله اكبر.. إنا لله وان اليه راجعون… انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي.
وأضاف: ”الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة … انا لله وانا اليه راجعون… البقاء لله“.
وتأتي وفاة شادلية زوجة الرئيس السابق السبسي بعد أسابيع من وفاة زوجها، الذي ووري الثرى بمقبرة ”الجلاز“ بالعاصمة التونسية، وسط تشييع جماهيري.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أرملة الرئيس الباجي قايد السبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.