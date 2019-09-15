بالفيديو: "سيلفي" جماعية للحريري

ونشرت صفحة "blue force" التابعة للتيار المستقبل على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع الفيديو أخذ صورة السلفي مع وفد من طلاب كلية إدارة الاعمال بجامعة "ستانفورد". هذا وقد تفاعل الطلاب مع الحريري، فصرخوا: "حريري"، أمّا "الضحك فكان سيد الموقف".

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