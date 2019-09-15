الإمارات: استقبال عسكري لجثامين 6 عسكريين ولا تفاصيل عن ظروف مقتلهم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

عودة جثامين ستة جنود إماراتيين إلى البلاد.

استقبل مطار أبو ظبي جثامين 6 جنود تقول السلطات إنهم لقوا حتفهم في حادث "تصادم" لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقد خصصت السلطات للعسكريين استقبالا عسكريا بحضور كبار الضباط في الجيش الإماراتي.

هذا ولا تزال ظروف مقتل هؤلاء الجنود في طي الكتمان حيث لم تقدم السلطات أية معلومات بشأن المكان والزمان والظروف التي أحاطت بالحادث. لكن مسؤولين في اليمن قالوا إن القتلى لقوا مصعهم في حادث سيارة بجنوب اليمن.

وكانت الإمارات قد بدأت مؤخرا في سحب جنودها من اليمن الذي تحول لساحة حرب بين الإخوة الأعداء ممثلين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران. وقد تحولت البلاد التي تعتبر من أفقر الدول في العالم إلى مرتع للمرض والأوبئة والجوع راح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا.

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