شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم مساعدات لإغاثة متضررى الفيضانات فى ولاية الجزيرة السودانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف فى عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، سير فريق الإغاثة الإماراتى قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التى لحقت بعدد من القرى فى ولاية الجزيرة شملت 6 آلاف سلة غذاء تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية إضافة إلى 200 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.
وقال عبدالله علي الزعابي عضو وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية إن المساعدات لتقديم يد العون للشعب السودانى، مؤكدا حرص المؤسسة على إنهاء البرنامج الإغاثى الذى وضعته بالتعاون مع منظمة العون الإنساني في السودان وتوزيع المساعدات بيسر وسهولة ووصولها إلى المستحقين في الولايات المتضررة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تقدم مساعدات لإغاثة متضررى الفيضانات فى ولاية الجزيرة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.