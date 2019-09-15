اخبار الخليج

الإمارات تقدم مساعدات لإغاثة متضررى الفيضانات فى ولاية الجزيرة السودانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم مساعدات لإغاثة متضررى الفيضانات فى ولاية الجزيرة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف فى عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، سير فريق الإغاثة الإماراتى قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التى لحقت بعدد من القرى فى ولاية الجزيرة شملت 6 آلاف سلة غذاء تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية إضافة إلى 200 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

Advertisements

 

وقال عبدالله علي الزعابي عضو وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية إن المساعدات لتقديم يد العون للشعب السودانى، مؤكدا حرص المؤسسة على إنهاء البرنامج الإغاثى الذى وضعته بالتعاون مع منظمة العون الإنساني في السودان  وتوزيع المساعدات بيسر وسهولة ووصولها إلى المستحقين في الولايات المتضررة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تقدم مساعدات لإغاثة متضررى الفيضانات فى ولاية الجزيرة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا