اختفاء مرحاض ذهبي بمليون جنيه إسترليني من قصر بريطاني تاريخي

الأحد 15 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تعرض قصر بلينهايم الشهير جنوبي بريطانيا إلى واقعة سرقة غريبة في وقت مبكر من صباح السبت، الأمر الذي استدعى إغلاق مرافق القصر، وفقما ذكرت تقارير صحفية محلية.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن "المرحاض الذهبي"، الذي جرى تثبيته قبل أيام قليلة سرق من داخل القصر، علما أن قيمته تبلغ نحو مليون جنيه إسترليني، حيث إنه مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.

لكن إذاعة أوكسفورد أفادت أن الشرطة تمكنت من استرجاع المرحاض، بعد وقت قصير من سرقته.

وتابع المصدر: "تمت عملية السرقة من القصر، الذي يقع في وودستوك، أوكسفوردشاير، خلال الليل".

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وأعلنت السلطات إغلاق القصر، السبت، بسبب "ظروف غير متوقعة".

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية: "يتم حاليا التحقيق في عملية سطو في قصر بلينهايم تم الإبلاغ عنها في الساعة 4.57 صباح السبت".

يشار إلى أن المرحاض صمم بواسطة الفنان الإيطالي ماوريزيو كاتيلان، وكان سابقا معروضا في متحف غوغنهايم في نيويورك.

وقصر بلينهايم منزل ريفي ضخم في أوكسفوردشاير إلى الجنوب من إنجلترا، ويعد المقر الرئيسي لدوقات مارلبورو، وهو المنزل الريفي غير الملكي وغير الأسقفي الوحيد في إنجلترا الذي يحمل لقب القصر.

وتم بناء قصر بلينهايم بين عامي 1705 و1722، وأدرج ضمن قائمة التراث عالمي لليونسكو في عام 1987.