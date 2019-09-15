إدانات دولية لهجوم الحوثيين على مصافي تكرير النفط السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أعربت عدد من الدول عن إدانتها للهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن ضد معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية. السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة وزارة الخارجية الإماراتية دولة الإمارات العربية المتحدة تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة Advertisements أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وإن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات وزارة الخارجية البحرينية مملكة البحرين تؤكد الموقف الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها المنامة تدعم الرياض فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتؤيدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي المصدر: وكالات

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