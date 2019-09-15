وزارة المالية السودانية تتبنى مباردة "الوديعة الدولارية" لدعم الاقتصاد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت وزارة المالية السودانية، موافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، على تبني مبادرة "الوديعة لصالح الوطن"، وأشاد البدوي بمبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن السودان في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء شعبه، بمختلف مكوناتهم وفي شتى المجالات من أجل النهوض به وجعله في مصاف الأمم المتقدمة.

ووفقا لتلك المبادرة، يقوم المشاركون فيها بإيداع وديعة دولارية، لفترة في "بنك السودان المركزي"، على أن يتم استرداد قيمتها بعد انتهاء فترة الوديعة، بلا فوائد، في محاولة لتوفير سيولة من الدولار، وأوضح وزير المالية السوداني، أنه تجري الترتيبات لفتح حساب للوديعة الدولارية باسم وزارة المالية، في "بنك السودان"، على أن تسترد الوديعة بعد 3 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن رقم الحساب في جميع وسائل الإعلام.

ونوه إلى أن السودان تلقى وعودا استثمارية ضخمة، من جهات دولية عديدة، ستصب في صالح الوطن.