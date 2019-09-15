20 ردًا قاطعًا من السيسي على المقاول محمد علي (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © REUTERS/Carlos Barria Egypt's President Abdel-Fattah el-Sisi meets U.S. President Donald Trump (not pictured) for bilateral talks during the G7 summit in Biarritz, France, August 26, 2019. REUTERS/Carlos Barria

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتهامات، التي ذكرها المقاول محمد على، خلال الأسبوعين الماضيين.

وتلخص «المصري اليوم» أبرز ما ذكره «السيسي» في نقاط محددة:

1- مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر اللي هتقابلها مصر لو سكتنا

2 - أرد على الاتهامات رغم نصائح جميع الأجهزة لي بعدم الرد (كانوا هيبوسوا إيدي)

3- كل إنجاز أو مشروع جديد لازم يعقبه عملية يا إرهابية ولازم تجدوا بعدها حملة شائعات كبيرة

4 - ما تم إنجازه ليس لشخص وإنما للأمة

5 - كل الكلام الذي قيل خلال الأسبوعين اللي فاتوا الغرض منه تحطيم إرادتكم

6 - ما يثار حول مخالفات الجيش بالمشروعات القومية كذب وافتراء

7 - أقول للجميع ابنكم شريف وأمين ومخلص

8 - الغرض مما قيل هز الثقة في علاقة كبيرة تشكلت على مدار الـ7 سنين

9 - رفضت تحمل الرئاسة مصاريف الطعام التي تخص شخص الرئيس وجهازه المعاون

10 - بعمل قصور رئاسية وهعمل

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11- هو أنا بعمل القصور الرئاسية دي ليا؟ مفيش حاجة باسمي دا باسم مصر أنا بعمل دولة جديدة

12 - كل ما أريده أن تتغير بلدنا للأحسن

13 - لا نسمح لأحد في مؤسسات الدولة إنه يكون مش كويس

14 - ممكن يكون فيه حد مش كويس بس مش من الطبيعي إننا نسيبه

15 - أنا ببني في العاصمة الإدارية دولة جديدة

16 - أنا بعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم في العاصمة الإدارية وفي العلمين الجديدة.. ولا يبقى النهارده بعد ده كله القصور اللي بتتبني في مصر بتاعة محمد على بس ؟

17 - محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر لأسباب كتيرة قوي منها إن لديك جيش هو الأقوى في المنطقة

18 - الجيش المصري وطني شريف صلب وصلابته نابعة من شرفه

19 - الجيش عمل مشروعات طرق بس أشرف عليها بـ175 مليار جنيه، وفيه مشروعات اتعلمت في الدولة بأكتر من 4 تريليون جنيه

20- الجيش مؤسسة منضبطة جدا