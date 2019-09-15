20 ردًا قاطعًا من السيسي على المقاول محمد علي (فيديو)

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رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتهامات، التي ذكرها المقاول محمد على، خلال الأسبوعين الماضيين.
وتلخص «المصري اليوم» أبرز ما ذكره «السيسي» في نقاط محددة:
1- مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر اللي هتقابلها مصر لو سكتنا
2 - أرد على الاتهامات رغم نصائح جميع الأجهزة لي بعدم الرد (كانوا هيبوسوا إيدي)
3- كل إنجاز أو مشروع جديد لازم يعقبه عملية يا إرهابية ولازم تجدوا بعدها حملة شائعات كبيرة
4 - ما تم إنجازه ليس لشخص وإنما للأمة
5 - كل الكلام الذي قيل خلال الأسبوعين اللي فاتوا الغرض منه تحطيم إرادتكم
6 - ما يثار حول مخالفات الجيش بالمشروعات القومية كذب وافتراء
7 - أقول للجميع ابنكم شريف وأمين ومخلص
8 - الغرض مما قيل هز الثقة في علاقة كبيرة تشكلت على مدار الـ7 سنين
9 - رفضت تحمل الرئاسة مصاريف الطعام التي تخص شخص الرئيس وجهازه المعاون
10 - بعمل قصور رئاسية وهعمل
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11- هو أنا بعمل القصور الرئاسية دي ليا؟ مفيش حاجة باسمي دا باسم مصر أنا بعمل دولة جديدة
12 - كل ما أريده أن تتغير بلدنا للأحسن
13 - لا نسمح لأحد في مؤسسات الدولة إنه يكون مش كويس
14 - ممكن يكون فيه حد مش كويس بس مش من الطبيعي إننا نسيبه
15 - أنا ببني في العاصمة الإدارية دولة جديدة
16 - أنا بعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم في العاصمة الإدارية وفي العلمين الجديدة.. ولا يبقى النهارده بعد ده كله القصور اللي بتتبني في مصر بتاعة محمد على بس ؟
17 - محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر لأسباب كتيرة قوي منها إن لديك جيش هو الأقوى في المنطقة
18 - الجيش المصري وطني شريف صلب وصلابته نابعة من شرفه
19 - الجيش عمل مشروعات طرق بس أشرف عليها بـ175 مليار جنيه، وفيه مشروعات اتعلمت في الدولة بأكتر من 4 تريليون جنيه
20- الجيش مؤسسة منضبطة جدا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.