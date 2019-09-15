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صور.. 70 ألف عنصر لتأمين الانتخابات الرئاسية التونسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونس، اليوم الأحد، إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس، فى ثانى انتخابات رئاسية ديمقراطية فى تاريخ البلاد.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام التونسية، يتنافس على منصب رئيس تونس السابع فى تاريخها الحديث، 26 مترشحاً، يمثلون مختلف التيارات الفكرية والسياسية، من بينهم ثمانية مستقلين، أبرزهم عبدالكريم الزبيدى وزير الدفاع المدعوم من قبل حزبى "نداء تونس" و"آفاق تونس".

وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد حيونى، عن أن 70 ألف عنصر أمنى سيشاركون فى تأمين عملية الاقتراع، بالإضافة إلى 32 ألف عسكرى، أعلنت عنهم وزارة الدفاع.

 

استعدادات الانتخابات الرئاسية فى تونس
استعدادات الانتخابات الرئاسية فى تونس

 

استعدادت التأمين
استعدادت التأمين

 

الأمن التونسى
الأمن التونسى

 

الانتخابات الرئاسية التونسية
الانتخابات الرئاسية التونسية

 

انتخابات تونس
انتخابات تونس

 

انطلاق عمليات التأمين
انطلاق عمليات التأمين

 

 

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تأمين العملية الانتخابية
تأمين العملية الانتخابية

 

 


جانب من انحسار مستويات المياه
جانب من انحسار مستويات المياه

 

 


جانب من تأمين العملية الانتخابية
جانب من تأمين العملية الانتخابية

 

 


صناديق الاقتراع (2)
صناديق الاقتراع 

 

صناديق الاقتراع فى تونس
صناديق الاقتراع فى تونس

 

 


صناديق الاقتراع
صناديق الاقتراع

 

 


قوات الأمن فى تونس
قوات الأمن فى تونس

 

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