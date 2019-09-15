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شرطة تبوك بالسعودية تحدد هوية مشتبه بهم أشعلوا النار بمركبة أمام منزل مواطنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة تبوك أنه بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى عن احتراق مركبة مواطنة فى مدينة تبوك ، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغًا صباح السبت 15 / 1 / 1441 هـ من مواطنة عن تعرض مركبة ابنها لحريق متعمد أمام منزلهم بمدينة تبوك، ولاتتهم أحد بذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

 

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وقد أسفرت التحريات، عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم فى إشعال النار بالمركبة (6) ستة أحداث، حيث تم التحفظ عليهم بدار الملاحظة الاجتماعية لاستكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

 

 

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