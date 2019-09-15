“مشابك” تطلق الدورة الأولى لجائزة الديوان الأول

صحيفة الخليج الإلكترونية

تعلن دار (مشابك) للنشر و التوزيع، و مقرها القاهرة، عن إطلاق الدورة الأولى من مسابقة جائزة الكتاب الأول في الشعر (فصحى وعامية) لشعراء العالم العربي ممن لم يسبق لهم نيل فرصة النشر.

تستقبل الدار اشتراكات لكل مشترك ديوان

او لكل مشترك قصيدتان

يأتي ذلك إيمانًا من الدار بأهمية دعم الشعراء الجدد، وفتح آفاق جديدة أمامهم لإثبات مدى موهبتهم، وقدرتهم الحقيقية على الإضافة للمكتبة الثقافية العربية.

وستعتمد المسابقة في دورتها الأولى على لجنة تحكيم تضم نخبة من الشعراء والكتاب والمبدعين العرب.

شروط المسابقة:

1ـ ألا يكون الديوان المشارك سبق له الفوز بأي من المسابقات داخل مصر أو خارجها.

2- الا تكون القصائد المشاركة سبق لها الفوز في المسابقات داخل مصر او خارجها

3- ترسل نسخة إلكترونية من الديوان او القصيدة المشاركة ، بالإضافة إلى الرقم القومي، فضلاً عن السيرة الذاتية للشاعر.

4- يمكن سحب استمارة الرغبة في التقدم للمسابقة بعد تسديد اشتراك رمزي لإثبات الجدية.. وذلك عبر صفحة (دار مشابك للنشر والتوزيع) على موقع فيس بوك.

5- تستقبل إدارة الجائزة الأعمال بدءًا من يوم 15 سبتمبر 2019 وحتى يوم 31 يناير 2020

6- تعلن إدارة الجائزة عن النتائج بعد اربعة أشهر بحد أقصى.

الجوائز

تنقسم الجائزة إلى 3 أقسام

القسم الأول

شعر الفصحى

و فيه يفوز 3 متسابقين بالترتيب مركز اول و مركز ثاني و مركز ثالث

لكل منهم ديوان منفصل

القسم الثاني

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شعر العامية

و فيه يفوز 3 متسابقين بالترتيب مركز اول و مركز ثاني و مركز ثالث لكل منهم ديوان منفصل

القسم الثالث

ديوان مشابك لأهم شعراء العرب و يضم نخبة من الشعراء العرب المشاركين كل منهم بقصيدتين و ليس ديوان

وتتولى الدار طباعة الأعمال الفائزة (7 دواوين 3 لشعر الفصحى و3 بشعر العامية و ديوان مشابك لأهم شعراء العرب).

مع إقامة حفل توقيع للأعمال الفائزة مغطاه إعلاميا عن طريق الصحافة و القنوات المصرية و الفضائية

الإعلان عن الفائزين

يتم الإعلان عن أسماء الفائزين على الصفحة الخاصة بدار مشابك للنشر و التوزيع و ذلك قبل شهر من الاحتفال بهم في أمسية شعرية موسيقية، تضم نخبة من مبدعي وفناني مصر والعال م العربي مغطاه إعلاميا عن طريق الصحافة و القنوات المصرية و الفضائية

تسحب الاستمارة من الصفحة الخاصة بدار مشابك للنشر و التوزيع على الفيس بوك مع ايداع الاشتراكات

(ببنك الاسكندرية) على حساب الشركة برقم 146003362001 للمصريين و حساب الشركة برقم 146003362002 للاشقاء العرب من الدول الاخرى قيمة الاشتراك للمصريين 100 جنيه مصري فقط لا غير

قيمة الاشتراك للأخوة العرب 50 دولار أميركي فقط لا غير

علما بأن من لم يحالفهم الحظ بالفوز في المسابقة لهم خصم 10% على مطبوعات و منشوراتهم لدينا إيمانا منا بأهمية دورهم في إثراء المكتبة العربية