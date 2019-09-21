السودان.. رئيس أركان الجيش يؤكد الحرص على تطوير القوات المسلحة

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة المُكلف بالسودان الحرص على تطوير وتحديث القوات المسلحة، لتكون قوة رادعة تطلع بواجباتها كافة في حماية البلاد.

وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية، مساء السبت، أن الحسين شهد ختام سمنار "العمل بنظام هيئة الأركان العامة في ظل النظام البرلماني في السودان"، في مرحلة القراءة الثانية، بحضور أعضاء رئاسة الأركان المشتركة السودانية، وعدد من القادة السابقين إلى جانب مدراء الإدارات وقادة التشكيلات والوحدات.

وأشاد رئيس الأركان المشتركة المكلف بالسودان، بمشاركة القادة الذين حضروا فعاليات السمنار، وأثروا النقاش من خلال الآراء القيمة التي قدموها.

وقال الحسين، إن "القوات المسلحة بصدد الدراسة والتحول للعمل بنظام الأركان العامة"، مضيفا: "نحن اليوم نؤسس من موقعنا هذا للأجيال القادمة، فالتنظيم وهياكل العمل في القوات المسلحة تبنى على أسس قابلة للتطوير ولابد لنا أن نسعى لتحقيق ذلك".

وأعرب الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن شكره وتقديره لكل من أسهم وشارك في فعاليات السمنار، مؤكداً أن توصياته سوف تخضع لمزيد من التنسيق والتمحيص توطئة لرفعها لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

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