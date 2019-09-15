شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ: نصف مليار ريال مبيعات مهرجان ولى العهد للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة عكاظ السعودية، أن حجم صفقات البيع في أسواق الهجن منذ رمضان الماضي حتى أمس قاربت الـ500 مليون ريال وذلك ضمن استعدادات المؤسسات الكبيره للهجن والملاك للفوز بسيف ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت المصادر أن الصفقات ستستمر أكثر عقب نتائج الأشواط النهائية اليوم إذ تشكل المطايا الفائزة عقب كل شوط تنافسى اهتماما ً بالغا للملاك لإقتنائها في سبيل حصد المزيد من الألقاب في المنافسات الأخرى.