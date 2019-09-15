شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تلقى القبض على شخص أطلق النار من مسدس بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفل رضيع، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثانى من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادى إلى سواء السبيل.