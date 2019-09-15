مؤسسة حكومية تسرب مواصفات كاميرا هاتف Huawei Mate 30

الأحد 15 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

سربت مؤسسة حكومية تحديث جديد لحالة Huawei Mate 30 القادم، ولمفاجأة أي شخص على الإطلاق فهي تتميز بكاميرا دائرية على ظهرها، إلى جانب شريحة عمودية رقيقة.



وظهرت سابقًا نفس التصميم العام على عدد من حالات التسريبات الأخرى، بالإضافة إلى عروض CAD المفصلة للغاية في P30 Pro.

ويأتي التصميم المحتمل من ترتيب الكاميرا المزعوم الذي قررت الشركة المصنعة لحالة معينة خربشة على الورق المقوى أسفل العلبة.

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ويختلف ترتيب الكاميرا بالتأكيد عن معظم الترتيبات المقترحة سابقًا، حيث إن إعداد الكاميرا على جهاز Mate 30 عبارة عن مزيج من وحدات 40MP الرئيسية و40 مجابكسل و8 ميجابكسل من تليفوتوغرافي.

ومع تحديث التطبيق ستكون الشاشة الأقرب بدقة 8 ميجابكسل هي نفس وحدة المنظار 5x من Huawei P30 Pro ولها شكل مربع، ويمكن أن يكون فلاش LED سمين في شكل مربع أيضًا أو تحتوي أصغر حفرة في المجموعة على مستشعر 3D TOF.

ووضعت هواوي ذلك بجانب فلاش LED على شريط جانبي بجانب مجموعة الكاميرا الرئيسية على P30 Pro. ونظرًا لأنه يبدو أن هناك شريطًا مشابهًا على Mate 30 أيضا.

وتتضمن بعض السمات الأخرى المزعومة لـ Mate 30 Pro نوتش الفانيليا، بدون ترتيب معين، مع شاشة منحنية للغاية على طراز "الشلال"، ومن المحتمل أن يكون هناك نقص في زر الطاقة وصوت الروك لاستيعاب التصميم المذكور، بدلًا من ذلك محاكاة بواسطة مناطق حساسة للمس ثم هناك جهاز Kirin 990 SoC الجديد، ومنفذ USB-C ومن المحتمل أن يكون مكبر IR.