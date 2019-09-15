ملتقى الشارقة للسرد يناقش الرواية التفاعلية في عمّان الثلاثاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنطلق بعد غد الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة السادسة عشرة من ملتقى الشارقة للسرد الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، تتواصل الفعاليات على مدى ثلاثة أيام بمشاركة روائيين ونقاد وأكاديميين عرب، كما تستضيف عدداً من أدباء دول المهجر. أما عنوان الدورة الجديدة للملتقى فهو «الرواية التفاعلية- الماهية والخصائص»، التي تشتمل على محاور خمسة يتم طرحها ومناقشتها في جلسات صباحية ومسائية، هي «ماهية الرواية التفاعلية ؟»، و«بنية السرد في الرواية التفاعلية»، و«الرواية التفاعلية: التقنيات والأبعاد الجمالية»، و«الرواية التفاعلية والنقد الرقمي»، فيما يأتي المحور الأخير تحت عنوان «الرواية التفاعلية وأثرها في الرواية التقليدية».

وقال عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: «أصبح ملتقى الشارقة للسرد بفضل رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة علامة فارقة يحظى باهتمام الأدباء العرب، ولقد حقق نجاحاً في تناول الإبداع السردي ضمن مفاهيمه الحديثة من خلال دراسات وبحوث نقدية متنوعة».

وتابع العويس حول استضافة مدينة عمّان للملتقى: «يعدّ الأردن البلد الثالث الذي يستضيف الملتقى خارج الإمارات بعد جمهورية مصر العربية في عام 2017 والمملكة المغربية في عام 2018، وتجدر الإشارة إلى أن الدورتين شارك فيهما نقاد ومبدعون من البلاد العربية، وتولت إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة توثيق الأبحاث والدراسات لكل ملتقى بإصدار خاص حمل عنوان الملتقى والأبحاث والدراسات والأوراق التي قدمت فيه».

واختتم رئيس دائرة الثقافة بالقول: «يشارك في الدورة المقبلة 51 مبدعاً من إماراتيين وعرب وأدباء من دول المهجر، وتتم خلاله مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالرواية التفاعلية وفق محاور الملتقى، وأسوة بما سبق سيتم توثيق أنشطة الملتقى من خلال إصدار خاص.