إرهاب «الحوثي الإيراني» يستهدف «أرامكو».. والعالم يدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”، وكالات:

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي طال، أمس، معملين تابعين لشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما، والحد من انتشارهما. ونددت الإمارات بهذا العمل الإرهابي والتخريبي؛ لأنه يعد دليلاً جديداً على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، والوقوف إلى جانبها صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للمحافظة على أمنها، وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان: إن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وإن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح أمس، عن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وهجرة خريص. وقالت: إن الحريقين اندلعا في المعملين؛ نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار. وصرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: إنه «عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي ب«أرامكو» في إخماد حريقين في معملين تابعين للشركة؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار؛ (مسيّرات)». وتابع: «تمت السيطرة على الحريقين، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك».

وأقرت ميليشيات الحوثي، لاحقاً، بالمسؤولية عن هذا الهجوم الإرهابي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الهجوم الإرهابي، لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم. وأكد المتحدث «استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي».

واستنكر السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، الهجوم، وأضاف: إن «هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، التي تعرض المدنيين للخطر تعد تصرفاً غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة». وأكدت الخارجية البريطانية ضرورة أن يتوقف المتمردون الحوثيون عن استهداف أمن السعودية؛ من خلال تهديدهم للمناطق المدنية، والبنى التحتية.

بدورها، دانت مصر، الهجوم، مؤكدة تضامنها مع السعودية، ودعمها الإجراءات اللازمة؛ للمحافظة على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إنها «تدين وتستنكر بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو». وتابع البيان: «تشدد وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت، ووقوفها في صف واحد إلى جانب السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله».

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجوم الإرهابي. كما دان الأردن، الهجوم، وقال: إنه «عمل إرهابي».