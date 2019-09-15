منظمة التحرير: نتنياهو يخطط لضم 75% من المناطق «ج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير أصدره مركز فلسطيني، أمس، أن خطة الحكومة «الإسرائيلية» لضم أغوار الأردن وشمالي البحر الميت، هي جزء من مخطط أوسع لفرض السيطرة على 75% من المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، في حين تنعقد اليوم الاحد قمة منظمة التعاون الإسلامي لبحث الانتهاكات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن المخطط «الإسرائيلي» الأشمل ضم الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية بمساحة تغطي 75% من المنطقة المستهدفة التي صنفها اتفاق «أوسلو» (ج) والخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن الأسبوع الماضي، نيته فرض ما تسمى «السيادة الإسرائيلية» على مناطق الأغوار وشمالي البحر الميت، والتي تغطي 22% من المساحة «ج». وأعلن معارضته إخلاء 80 ألف مستوطن يسكنون في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، مؤكداً أنه في ظل حكومته لن تكون هناك خطة انفصال ولن يقتلع أحد.

وذكر التقرير، أن سلطات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي عدداً من القرى قرب نابلس، بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتوسيع مستوطنة «يتسهار» المقامة على أراضي المحافظة. وأوضح أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس، أعلنت أنها ستقوم بتوسيع شارع 60 جنوبي القدس، مشيراً إلى أن جرافات «إسرائيلية» قامت قبل أيام، بأعمال التوسعة والتجريف في المنطقة. وكشف التقرير عن مخطط استيطاني جديد للسيطرة على ما تبقى من أراضٍ زراعية جنوب غربي مدينة جنين، وإقامة حي استيطاني على حساب أراضي المزارعين بالتنسيق مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً استثنائياً اليوم ، لمناقشة إعلان «إسرائيل» عزمها ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية المنظمة بالسعودية، في غاية الأهمية، والهدف منه إرسال رسالة قوية لا لبس فيها، تؤكد موقف هذه الدول حيال التصريحات الخطرة لرئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو.

وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية، سيسبقه اجتماع لكبار المندوبين سيتم البحث من خلاله في مخرجات هذا الاجتماع من حيث إصدار بيان أو قرار من قبل الوزراء، يعكس موقف مجموعة الدول الإسلامية ال 57 .

وأشار المالكي إلى أهمية البيان القوي الذي صدر عن وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، الأربعاء الماضي، وحرص القيادة على إصدار بيانات قوية في كل اجتماع لمجموعة إقليمية.وأضاف أن هذه البيانات القوية تساعد القيادة لما تُحضِّر له في الأمم المتحدة سواء على مستوى مجلس الأمن، أو في الجمعية العامة من إجراءات تصعيدية ضد مثل تلك التصريحات». (وكالات)