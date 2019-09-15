الشعر ضيف جميل بمنارة السعديات في أبوظبي

أبوظبي : نجاة الفارس

نظمت «روفتوب ريذمس بالعربي»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي ومجموعة«لمتنا»، أمس الأول، أمسية شعرية مفتوحة، بمشاركة مجموعة من المبدعين بمسرح منارة السعديات، واستقطبت عدداً كبيراً من الحضور والمشاركين، وأدارها كل من القاصة آمال الأحمد والشاعر مهند الشيخ.

شارك مهدي الجابري بقصيدة نبطية قال فيها:

من يسحب الليل من صدري ويعطيني

جذوه من النور تضوي حلمي الحالك

من يسكب الأنس في قلبي ويرويني

من غيمة الحظ ياربي عسى فالك

وقرأ حسين حرز الله نصوصاً بالفصحى منها «لو أننا خلقنا بالجنة»:

لو أننا خلقنا في الجنة، لننظر للحياة على هذا النحو، نخرج من الأرض مسنين وكهولاً، من النهايات المعتادة، بخبراتنا، تجاربنا، وكل ما تعلّمناه، من حياتنا المجهولة، قبل الآن

خيباتنا، آلامنا، ونجاحاتنا أيضاً، ننفض التراب عن عرينا، ونمضي للوراء، نفقد في كل يوم خيبة.

وشاركت ثناء رابي بنص «تذكرة سفر» وجاء فيه: ملأتُ حقائبي / ونسيتني خلفي / وثيقة سفرٍ / وشهادة توطينٍ / لا تُعرفني / فكم تجهلني يا صاحب الأختام / مقعد أعزل في ركن المطار يعرفني أكثر / يتهامسان على استحياء.

وحفلت الأمسية بمساهمات أدبية لكل من: محمد نوافله «قال حتى» ومريم علي، وعبد الله علوش، وزياد الموسى وخالد السواعير، وهبة حيدر، محمد السر، وأحمد حرز الله، ومحمد بيتاوي، وعلياء دنغلا، وفيصل عزام، وإيمان البدري، كما تحدث يوسف عماد مدرب تنمية بشرية عن مواجهة المشاكل بطريقة تطوير الذات والتفكير خارج الصندوق.