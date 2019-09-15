شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تطلق «تعالى تشوف» من كازابلانكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الفنانة بلقيس أحمد في مدينة كازابلانكا المغربية أمس الأول أولى أغنياتها المنفردة باللون المغربي «تعالى تشوف» مصوّرة بطريقة الفيديو كليب.

وتعاونت بلقيس في الأغنية مع الشاعر سمير المجاري، والملحن مروان أصيل، والمخرج عبدالرفيع عبديوي.

وأكدت بلقيس أنها سعيدة لقيامها بهذه الخطوة العربية الجديدة، بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة إلى المغرب بجمهور طالبها بتقديم أغنية من لونه الموسيقي الغني.

وصورت الأغنية على مدار يومين في مدينة مراكش بالمغرب، بالاستعانة بطاقم فني من «هوليوود» استخدم تقنية «الموشين كنترول» لأول مرة في الوطن العربي، وفق مكتب بلقيس الإعلامي.

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