اللغة الإنسانية موضوع نفسي عند تشومسكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حين بلغ نعوم تشومسكي عامه السبعين، أجاب ابنه هنري عن سؤال: ما مدى الأثر الذي تركه الأب في ابنه؟ وإجابة الابن تقول إن حياته مع أبيه كانت تبدو أمراً طبيعياً، وكما يوضح: «كنت تقرأ لي قبل أن أنام من بعض الكتب عن نظرية النسبية، وكنت ترسم لي الزرافات على هيئة رسوم ساخرة، وتحوي هذه الرسوم معادلات خطية، ثم تعلمني كيفية حل تلك المعادلات، وكنت تدلني على المصادر التي أرجع إليها في التقارير، التي أكتبها لمادة الدراسات الاجتماعية في المدرسة، ذلك من غير أن أكتشف كم أن تلك المصادر مختلفة عن المصادر، التي يرجع إليها معظم الطلاب، إنني لا أستطيع أن أتخيل طفولة تخلو من مثل تلك الحوافز الفكرية في كل لحظة، ومن غير تلك القطارات الكهربائية، وتلك القصص الطويلة التي كنت ترويها لي بكل حب، أو صحبتي لك في مشي تلك المسافات الطويلة حين كبرت».

يقول ستيفن بنكر، إن تشومسكي يعد واحداً من الكتاب العشرة الأوائل الذين يكثر الاستشهاد بهم في الدراسات الإنسانية، وهو يتقدم على هيجل وشيشرون، ولا يسبقه إلا ماركس ولينين وشكسبير وأرسطو وأفلاطون وفرويد، وهو الوحيد الحي من أفراد هذه المجموعة، وهو يثير الناس ويجعلهم يتخذون مواقف محددة مما يقوم به.

يقول عنه أحد اللسانيين الأمريكيين: «لا أعرف أحداً استطاع أن يهيمن على علم معين مثل تشومسكي على اللسانيات، إلا فرويد الذي هيمن على علم النفس» وهو يتصف بالحياء الذي ربما يصل إلى حد الخجل، وبالتواضع الشديد، على الرغم من إنجازه الذي لا يكاد يماثله إنجاز، وهذا الكتاب وعنوانه «آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن» لتشومسكي، من ترجمة حمزة بن قبلان، ويعتبر إضافة متميزة للدراسة الفلسفية للغة والذهن، فتشومسكي يرى أنه ليس هناك فكرة متماسكة للغة خارج الذهن البشري، وأنه ينبغي أن تجعل دراسة اللغة محور اهتمامها التركيبة الذهنية، التي تكون معرفتنا للغة.