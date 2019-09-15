الأردن يحتشد مع السعودية









اسماء السيد - دان الأردن على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية والشعبية، العدوان الإرهابي الحوثي الدي استهدف موقعين تابعين لشركة "أرامكو" فجر السبت.

وأجرى العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني، يوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو في السعودية، من قبل طائرات بدون طيار.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها، مشددا جلالته على أن الأمن القومي السعودي من الأمن القومي الأردني.

Advertisements

ومن جهتها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الْيَوْمَ الهجوم الإرهابي الآثم الذي تم صباح السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما من قبل السلطات السعودية.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة هذا العمل الإرهابي المدان تصعيدا جديدا خطيرا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة ويزيد من التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن الكامل ووقوفه الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

