شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: لا يوجد إصابات بين العاملين فى معملى بقيق وخريص إثر العمل الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت فرق الاستجابة للحالات الطارئة فى شركة أرامكو السعودية بنجاح لحرائق فى معاملها فى بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية.
وقد تمكنت من إخماد الحرائق التى نجمت عن هذا العمل الإرهابى الذى تسبب فى تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل فى اليوم.
وقال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر بعد تفقده للمواقع: " إنه لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين"، معبراً عن شكره للفرق التى شاركت فى الاستجابة لهذا الحادث.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.
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