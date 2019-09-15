بومبيو يشكك في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن

واشنطن/ الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوما على السعودية، مشككا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.

وقال في تغريدات على تويتر: "وقفت طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر روحاني (الرئيس الإيراني) وظريف (وزير خارجية إيران) بالتزام المسارالدبلوماسي".

وأضاف: "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا دليل على أن الهجمات جاءت من الأراضي اليمنية".

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وفي السياق، دعا بومبيو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران.

وتابع: "سنعمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان استمرار الإمداد لأسواق الطاقة، إضافة إلى إخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها (ضد السعودية)".

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي"المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.