إدارة الأهلي تقرر إقالة #برانكو

صحيفة الخليج الالكترونية قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم من الوحدة بهدف مقابل هدفين، بالإضافة لسوء نتائج الفريق منذ بداية الموسم حيث تلقى الفريق خسارتين من الهلال والوحدة، مقبل فوزين على الهلال والاتفاق، وتعادل أمام العدالة.

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