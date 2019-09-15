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© REUTERS / UMIT BEKTAS
ولفتت الوكالة إلى أن الشاهد يدعى صادق يعقوب، وهو شاهد الدفاع عن البشير وممثل "هيئة التصنيع الحربي السودانية" التابعة للجيش.
وقال يعقوب: "استلمنا مبلغ مليون ومئتي ألف دولار نقدا وأرسلنا بقيمتها معدات عسكرية لدولة مجاورة"، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه لم يكشف عن اسم الدولة.
وفي نهاية شهر أغسطس / آب، وجهت محكمة في الخرطوم تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني، إلى الرئيس السوداني المعزول، حيث يواجه في حال إدانته عقوبة الحبس لأكثر من عشر سنوات.
وذكرت السلطات، في ذلك الحين، أنها ضبطت في منزل البشير مبالغ 6,9 ملايين يورو ونحو 351 ألف دولار و5,7 ملايين جنيه سوداني (110 آلاف يورو).
ووجهت سلطات التحقيق اتهاما للرئيس المعزول بحيازة تلك الأموال من مصدر غير مشروع، واستخدامها بطريقة غير مشروعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بمحاكمة البشير يكشف عن تلقي أموال "مشبوهة" وإرسال معدات عسكرية إلى دولة مجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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