رضيعة تقتل والدتها بطريقة مروِّعة في عيد ميلادها في روسيا

رضيعة تقتل والدتها بطريقة مروعة في عيد ميلادها في روسيا

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

لقيت أم شابة حتفها في يوم عيد ميلادها الحادي والعشرين، بعد أن خنقتها طفلتها الرضيعة عن طريق الضغط على زرّ رفع زجاج السيارة.

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وكانت الأم يوليا شاركو (روسية الجنسية) تحاول، وهي خارج السيارة، التقاط طفلتها الجالسة بالداخل، عبر النافذة، لكن حدث ما لا يحمد عقباه؛ حيث ضغطت الطفلة على زرّ إغلاق النافذة، ليصعد الزجاج إلى الأعلى ويخنق رقبة الأم التي لم تجد من ينقذها في الموقف الصعب إلا بعد فوات الأوان. بحسب سكاي نيوز.

وقالت مصادر صحفية محلية: إنَّ الزوج أرتور وجد قرينته عالقة في السيارة، وهي من نوع «بي إم دبليو» وفاقدة للوعي، فحطم زجاج النافذة وأخرج عنق زوجته. وبعد 8 أيام من نقل يوليا للمستشفى في قرية «ستاروي سيلو» الروسية، توفيت الأم الشابة نتيجة إصابتها بالاختناق الذي تسبّب في تلف في أنسجة الدماغ.

وقال المحقق المسؤول عن القضية: إنَّ زوج يوليا وجدها فاقدة للوعي، وعنقها محشور في نافذة الباب الأيسر الأمامي لسيارتهما العائلية.