وذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت اليوم البدء بتطبيق منبر "صلة وصل" الذي يتيح للمواطنين إبداء الرأي وتقديم الشكاوى المتعلقة بعمل الوزارة ومديرياتها في كل المحافظات.

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كانت هذه تفاصيل خبر لمكافحة الفساد... وزارة سورية تطلق تطبيقا يشارك آراء المواطنين بالأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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