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© Sputnik . Mariam Kadira
وعن احتمالات إجراء جولة إعادة، قال الجربوعي: "نستطيع القول إنه من المتوقع أن يكون هناك دور ثان بناء على بعض المعطيات، وخاصة أن لدينا 26 مرشحا، وهو عدد كبير"، مضيفا: "يوم الثلاثاء، أو الاثنين مساء، سنقوم بعملية حسابية في كامل تراب الجمهورية والأصوات في الخارج، وسنعطي الفرصة للشعب للتونسي لاكتشاف عدد الأصوات، التي حصل عليها المرشح الأول وحتى المرشح 26".
وتابع: "في حالة وجود مرشح واحد تحصل على 50 % + 1 من الأصوات، فلن تكون هناك حاجة للدور الثاني لانتخابات الرئاسة".
وأضاف: "هناك آلاف من الأمنيين والقوات المسلحة، ستؤمن مراكز الاقتراع في كافة المناطق وفي الأماكن الحدودية وأماكن وجود بؤر التوتر وبعض المارقين على القانون".
واستطرد: "سيفتح من العاشرة صباحا ويغلق 4 عصرا 245 مكتب اقتراع من إجمالي 13500 مكتب اقتراع في مناطق محددة تحت إشراف المؤسسة الأمنية والعسكرية وبالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو هيئة الانتخابات التونسية: نتوقع دورا ثانيا في انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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