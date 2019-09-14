هذا الموضوع Realme تعلن رسمياً عن سماعة Buds اللاسلكية التي تتوفر للبيع بسعر 25 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة Realme عن سماعتها اللاسلكية Buds التي تأتي بتقنية البلوتوث، مع عمر شحن يصل إلى 12 ساعة وتتوفر الآن بسعر 25 دولار فقط.
تدعم سماعة Realme Buds الإتصال عن طريق تقنية البلوتوث 5، مع محرك 11.2مم بمعايير Alan Walker، وتدعم bass متعدد الطبقات شارك في تطويره Daikoku اليابانية.
كما تتميز سماعة Realme Buds بعدد 3 من أزرار في رباط حول الرقبة للتحكم في السماعة اللاسلكية، حيث يأتي الرباط بتصميم من السيليكون والمعدن، كما إستخدمت الشركة كلاً من النيكل والتيتانيوم لدعم السماعة اللاسلكية بتصميم أكثر راحة.
ويصل وزن السماعة اللاسلكية إلى 30 جرام، وتدعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة، ويمكن شحن السماعة اللاسلكية فترة تصل إلى 10 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى 100 دقيقة، وتأتي السماعة أيضاً بمعايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، ومن المقرر أن تتوفر السماعة باللون البرتقالي، الأسود إلى جانب اللون الأخضر.
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هذا الموضوع Realme تعلن رسمياً عن سماعة Buds اللاسلكية التي تتوفر للبيع بسعر 25 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
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