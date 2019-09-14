شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تضبط 6 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دورية تابعة لمركز أمن السفن والركاب للحرس الوطنى بولاية صفاقس التونسية من ضبط 4 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتجاه إيطاليا. وذكرت وزارة الداخلية التونسية - فى بيان اليوم السبت - أنه تمت مصادرة مبالغ مالية من العملتين المحلية والأجنبية كانت بحوزة المعتقلين. كما تمكنت فرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بولاية (المنستير) من ضبط شخصين كانا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتحاه أوروبا، وبالتحقيق معهما اعترفا انهما اتفقا مع 3 أشخاص آخرين على سرقة مركب بحرى لاستغلاله فى عملية اجتياز الحدود بصورة غير شرعية.

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