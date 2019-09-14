نجاة رئيس وزراء الصومال من هجومين أسقطا 3 قتلى

مقديشيو/ محمد دايساني – نوري جيدي/ الخليج 365

نجا رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، من هجومين استهدفاه وأسقطا 3 قتلى، بحسب مسؤول محلي.

وقال مصطفى عبد الرحمن، وهو مسؤول في شرطة إقليم شبيلي السفلى (جنوب غرب)، في اتصال هاتفي مع الخليج 365: "قُتل مدني وأصيب آخرون، إثر انفجار قنبلة يدوية بينما كان خيري يتحدث إلى حشد كبير في مدينة مركة الساحلية".

كما أفاد بمقتل مدنيين اثنين، بينهما سيدة، في هجوم بقذيفة هاون، تلا الأول بفترة وجيزة، واستهدف أيضًا مكان تواجد رئيس الوزراء.

وأكد عبد الرحمن "نجاة رئيس الوزراء والوفد المرافق له من الهجومين، وتوجههم إلى العاصمة مقديشيو بأمان".

ولم تعلن أية أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 19:06 ت.غ.

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وفي إقليم شبيلى الوسطى (جنوب)، قال مصدر محلي في إدارة الإقليم للأناضول: انفجر لغم مزروع بجانب الشارع، مستهدفًا سيارة كانت تقل مسؤولين محليين، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

وأضاف أن السيارة تعرضت للتفجير بينما كانت قادمة من مقديشو ومتجهة إلى مدينة جوهر حاضرة إقليم شبيلي الوسطى.

وأوضح المصدر أن القتلى هم: نائب مسؤول المالية في الإقليم، عبد الله شتاوي، ووزير التجارة الأسبق، صبرية عثمان، وحسن بلدوس، وهو يعمل في إحدى الهيئات الإنسانية بالإقليم، إضافة إلى جنديين اثنين.

وأعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن التفجير، في بيان مقتضب نُشر على موقع "صومال ميمو"، المحسوب عليها.

وتقاتل القوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ سلام إفريقية، منذ سنوات، حركة "الشباب" المسلحة المتمردة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.